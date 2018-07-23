Oğluna uyuşturucu satan adamı bıçakladı

İstanbul
'da, bir kadın, oğluna uyuşturucu
sattığını iddia ettiği kişiyi bıçakladı.
Şişli'de Zeynep B. isimli kadın, eşiyle birlikte uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiği oğlunu 1 hafta boyunca takibe aldı. Kadın ve kocası dün akşam saatlerinde evden çıkan oğlunu takip etti. Oğlunun Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde buluştuğu adama cep telefonunu verdiğini görünce çift yanlarına gitti. Anne-babasını karşısında gören çocuk, kaçtı. Bu sırada, telefonu alan kişi de, bir parka doğru koşmaya başladı. Kaçan adamın peşinden koşan Zeynep B. şahsı omzundan 3 kez bıçakladı. Yaralı şahıs bir dükkana sığınırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kadını ve kocasını gözaltına alırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Zeynep B., polis aracına bindirilirken, "Uyuşturucu bağımlısı pislikler. Benim evladımı zehirliyor. Başka anaların çocukları zehirlenmesin" diye bağırdı. Dükkanın önüne biriken vatandaşlar, yaralının uyuşturucu satıcısı olduğunu anlayınca linç etmek istedi.