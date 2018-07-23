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Ormanda kaybolan 2 genç, 14 saat sonra bulundu

'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda dağ bisikleti sürürken kaybolan (22) ve (21), jandarma ve ekiplerinin çalışması sonucu 14 saat sonra bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:53
Ormanda kaybolan 2 genç, 14 saat sonra bulundu

Sarar ve Kaleoğlu, dün Teşvikiye bölgesindeki ormanlık alanda dağ bisikletiyle gezmeye çıktı. İki arkadaş, akşam 19.30 sıralarında acil çağrı merkezine WhatsApp programı üzerinden konum atarak kaybolduklarını bildirdi. AFAD ve jandarma ekipleri, Güngörmez Mera Şelalesi mevkiinde kaybaldoğu anlaşılan gençleri bulmak için çalışma başlattı. Dün gece yarısına kadar süren aramalarda gençlere ulaşılamadı. Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Sarar ve Kaleoğlu, saat 09.30 sıralarında 14 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Gençler, Çınarcık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

SABAHA KADAR ATEŞ YAKTIK!

, internet çok iyi çekmediği için gece ekiplerin kendilerine ulaşamadığını söyleyerek, "Korku olmadı, zaten kadar yaktık. Bulunduğumuzda çok ferahladık" dedi. ise, "Biz de anlamadık nasıl kaybolduğumuzu. Yoldan sapmışız. Korku yoktu. Ateş yaktık. Bisikletler vardı yanımızda, o bize yük oldu. O yüzden çıkamadık. Bisikletleri de bırakamazdık" diye konuştu.

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Ormanda kaybolan 2 genç, 14 saat sonra bulundu
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