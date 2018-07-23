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Son dakika haber: ’den adaylara müjde! Bu yıl üçüncü kez yapılacak… ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki kez yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın () bu yıl üç kez yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti. ÖSYM'nin 2018 sınav takviminde de yerini alan YDS'nin tarihi ise merakla araştırılıyor. Peki, üçüncü yapılacak? İşte detaylar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 11:33
Son dakika haber: ÖSYM’den adaylara müjde! Bu yıl üçüncü kez YDS yapılacak… YDS ne zaman?

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'nin ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa yapıldığını hatırlattı.

2018-YDS ilkbahar sınavının 1 Nisan 2018'de yapıldığını, 2018-YDS sonbahar sınavının ise 9 Eylül 2018'de düzenleneceğini ifade eden Özer, ", 2 Aralık 2018 tarihine üçüncü bir YDS daha koydu. Böylece yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. ÖSYM bu kararı ile sınav takviminde yeni bir güncelleme yaptı." bilgisini paylaştı.

SINAVLARIN TEKRAR SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Özer, ÖSYM olarak en büyük hedeflerinin her bir sınav türü için iki sınav arasındaki bekleme süresini kısaltmak, dolayısıyla yıl içerisinde sınavın tekrar sayısını artırmak olduğunu bildirdi.

Bu hedefe YDS için ulaştıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

Yılda iki kez yapılan YDS sayısı üçe çıkmış oldu. YDS'yi 2019'da dörde çıkartmayı hedefliyoruz. Diğer sınav türleri için de sınav takvimimizin elverdiği ölçüde bunu yapabilmeyi hedefliyoruz. Böylece adaylar bir şekilde önceki sınavları kaçırmışlarsa veya yeni bir skora ihtiyaç duyduklarında uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar

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Son dakika haber: ÖSYM’den adaylara müjde! Bu yıl üçüncü kez YDS yapılacak… YDS ne zaman?
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