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Son dakika haber: 2018 soru ve cevapları yayınlandı mı? - DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberi... Cumartesi günü gerçekleşen 'ye girerek aldıkları iki yıllık eğitimi dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, şimdi de DGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 'den gelecek habere kilitlenen adaylar sınav sonuçlarını dört gözle beklemeye koyuldu. Peki, DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM ? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 09:47
Son dakika haber: 2018 DGS soru ve cevapları yayınlandı mı? - DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

150 dakikalık 120 sorunun sorulduğu sınavında Cumartesi günü ter döken adaylar, şimdi de 'den gelecek DGS sonuçları haberine kilitlendi. DGS soru ve cevapları yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyan adaylar, yoğun bir araştırma yapıyor. İşte DGS 2018'e ilişkin merak edilenler...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2018 sınav takvimine göre, DGS ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt buldu. Buna göre, DGS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 16 Ağustos 2018 Perşembe günü.

Sonuçların hangi saat konusunda açıklanacağı bilinmezken, ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfasından sınav sonuçlarına erişmek mümkün olacak.

2018 DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

DGS 2018 sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleşti.

Uygulanan sınavın akabinde, soruların ve cevapların açıklanacağı tarih henüz belli değil. Soruların, sınav gününden sonra bir hafta içerisinde yayınlanması tahmin ediliyor.

ÖSYM DGS puan hesaplama nasıl yapılır? - DGS 2018 sonuçları ve soruları ne zaman açıklanacak?

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