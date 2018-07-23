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Son dakika: ’da 150 bin dolarlık

Fatih’te yüzleri maskeli 10 kişi, 'ndeki bir bürosundan yaklaşık 150 bin dolar değerinde gerçekleştirdi. Zanlılar, soygunun ardından kendilerini dışarıda bekleyen araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 07:06
Son dakika: İstanbul’da 150 bin dolarlık soygun

Fatih'te yüzleri maskeli 10 kişi, bir bürosundan yaklaşık 150 bin dolar değerinde gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli ve elleri eldivenli kişiler, 2 araç ile Ahmediye Caddesi üzerindeki bir bürosuna geldi.

Döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıkları iddia edilen zanlılar, iş yerine girdi.

Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.

Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri döviz bürosunda incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Son dakika: İstanbul’da 150 bin dolarlık soygun
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