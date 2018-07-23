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Sulama kanalına uçan minibüsün üstünde 1 saat kurtarılmayı bekledi

'ın Efeler ilçesinde, virajı alamayarak sulama kanalına uçan minibüsün sürücüsü , kendi imkanlarıyla camdan çıkıp boğulmaktan kurtuldu. Suya gömülen minibüsün üzerinde sürüklenen Şenol, yaklaşık 1 saat kurtarılmayı bekledi. Sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:48
Sulama kanalına uçan minibüsün üstünde 1 saat kurtarılmayı bekledi

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çeştepe Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi karşısında meydana geldi. Efeler ilçesine doğru giden , virajda, yönetimindeki 09 EK 374 plakalı minibüsün kontrolünü yitirdi. Sulama kanalına uçan araç, suya gömüldü. Aracın camından çıkan Şenol, boğulmaktan kurtuldu. Minibüsün tepesine tırmanan Baytekin Şenol, suyun içinde yaklaşık 1 saat kurtarılmayı bekledi. Suda sürüklenen minibüsün üzerinde bekleyen Şenol'u görenler, şaşkına döndü. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzattığı Şenol'u kurtardı.

VİNÇLE SULAMA KANALINDAN ÇIKARILDI!

Olayın şokunu üzerinden atamayan Baytekin Şenol, ambulansla Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise kaza yerine çağrılan vinçle sulama kanalından çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sulama kanalına uçan minibüsün üstünde 1 saat kurtarılmayı bekledi
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