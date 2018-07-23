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Tanıştıkları tepede dünya evine girdiler

lı çiftin nikahı, 2 yıl önce tanıştıkları bin 730 rakımlı Gelin Uçtu Tepesi'nde kıyıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 22:30
Tanıştıkları tepede dünya evine girdiler

'nın Demirci ilçesinde bir çift, 2 yıl önce tanıştıkları bin 730 rakımlı Gelin Uçtu Tepesi'nde dünya evinegirdi.

Dağcılık sporuyla ilgilenen ve , 2 yıl önce doğa gezisi için çıktıkları Demirci-Simav yolu arasında bulunan Gelin Uçtu Tepesi'nde birbirlerini tanıdı.

Tanıştıktan bir süre sonra nişanlanan çift, nikahlarını da Gelin Uçtu Tepesi'nde kıyma kararı aldı. Uzun süren hazırlıklar sonrası kıyılan nikaha, çiftler at sırtında geldi. Akbal ve Şafak'ı arkadaşları meşale ile karşıladı.

Nikahta davetlilere odun ateşinde demlenen çay ikram edildi. Genç çiftin nikahlarını da Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk kıydı. Belediye Başkanı Selçuk, dağcılık sporuna meraklı gençlere dağcı çantası, Türk bayrağı ve çikolata hediye etti.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Sevda Şafak Akbal, "2 yıl önce doğa gezisine çıktığımızda grup halinde bu tepede kedisine aşık oldum. Burası sevgili olmamıza vesile oldu ve burada nikah kıydık." dedi.

Gökhan Akbal ise "2 yıl önce bu tepe de sevgimiz başladı. Bugün bu burada en mutlu günümüzü yaşıyoruz." diye konuştu.

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Tanıştıkları tepede dünya evine girdiler
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