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Tarihe ışık tutan bina ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ’nin yapıldığı binanın restorasyonu bitti. Paha biçilmez tabloların da bulunduğu bina bugün ziyarete açılacak

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Tarihe ışık tutan bina ziyaretçilerini bekliyor
'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 'ne ev sahipliği yapan tarihi kongre binasının 2 yıl önce başlatılan restorasyonu tamamlandı. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait paha biçilmez tablolar ile Türkiye'de tek olan Esma-ül Hüsna sergisinin yer aldığı bina, kongrenin 99. yıl dönümü olan yarın yeni yüzüyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak. 19. yüzyılda inşa edilerek yatılı kız okulu olarak hizmet veren Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde bulunan kongre binası, Cumhuriyet döneminde satın alınarak eğitim amaçlı kullanılmasının yanı sıra döneminde de önemli kararların alınmasında rol oynadı. Geçmişinde deprem ve yangın gibi felaketlere maruz kalan bina, geçirdiği tadilatlarla günümüze kadar gelmeyi başardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'ne de ev sahipliği yapan Kongre Müzesi'nde 2 yıl önce Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce başlatılan restorasyon çalışması sona erdi. Müzenin daha fazla ilgi çekmesi ve yeni nesillere tarihin daha iyi anlatılması amacıyla başlatılan restorasyon kapsamında, müzede Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 76 paha biçilmez tablo ile toplamda 152 parça eser, Allah'ın 99 isminin yer aldığı Esma-ül Hüsna tabloları ve yaklaşık 3 bin kitap kapasiteli Erzurum'un ilk sanat kütüphanesi yer alıyor.
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Tarihe ışık tutan bina ziyaretçilerini bekliyor
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