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Traktörün altında kalan sürücü öldü

'da devrilen traktörün altında kalan sürücü (35) hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:57
Traktörün altında kalan sürücü öldü

Sungurlu ilçesi Cevheri- Oğlaközü Köy yolunda meydana geldi. İddiaya göre Oğlaközü köyü istikametine seyir halinde olan yönetimindeki 35 FA 1084 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kirazlı'nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Traktörün altında kalan sürücü öldü
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