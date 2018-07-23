Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi! Can Gürzap kimdir, Can Gürzap'a kim çarptı?

Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncu Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aracını park ettikten sonra karşıya geçmek isterken Suriye uyruklu bir şahıs plakasız motorsikletle Can Gürzap'a çarptı. Kazada yaralanan F.H (21) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün ilk müdahalelerden sonra yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun kafa ve göğüs travması değerlendirmesi olduğunu yapılan tetkiklerden sonra durumunun netleşeceğini belirtti. Şuanda yaralının hakkında bilgi vermenin çok doğru olmadığını belirten Öğütlü, süreci yakından takip edeceğini belirtti.

DAVUT TATAROĞLU KARAKTERİ İLE ÜNLENMİŞTİ

Sapanca ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gürzap, İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ünlü dizi ve tiyatro oyuncusu Can Gürzap bir çok ünlü projede de yer almıştı. Özellikle Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadığı Davut Tataroğlu karakteri ile büyük ün kazanan oyuncu, en son Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almıştı.