Uyuşturucu operasyonunda anne serbest kaldı, oğlu tutuklandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen A.D.'nin Yenimescit Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada satışa hazır 84 fişek halinde 48,32 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan A.D., polise uyuşturucu maddeleri alt katında ikamet eden annesinin bırakmış olabileceğini iddia etti. Polis bunun üzerine A.D.'nin annesi Ç.A.'yı gözaltına aldı. Ç.A.'nın evinde yapılan aramada ise suç unsuruna rastlanmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Ç.A. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, oğlu A.D. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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