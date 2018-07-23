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‘Yedim içtim pişman değilim’

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Okmeydanı'nda kendilerine polis süsü vererek, ticaret yapmak için İstanbul'a gelen Çinli iş insanlarından 430 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon lira) gasp eden 8 kişilik çete, polis tarafından yakalandı. Çinli iş insanlarının başvurusu üzerine, Gasp Büro Amirliği ekipleri, gaspçıların bir oto yıkama dükkânı önünde, paraları paylaşırken görüntülerine ulaştı. Görüntülerden hareketle gaspçıların kimliklerini tespit eden polis, eş zamanlı operasyonla 8 gaspçıyı yakaladı. Gaspçılardan biri adliyeye götürülürken "En kral yerde yedim içtim. Pişman değilim" dedi.
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