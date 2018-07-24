Annesini pompalı tüfekle öldürdü

ANKARA
'NIN Mamak ilçesinde bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Sezgin İ., annesi Zarife İ.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre bir süre önce eşinden boşanan Sezgin İ. annesi Zarife İ.'nin yanına gitti. Burada anne ile oğlu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezgin İ. evde bulunan pompalı tüfekle ateş açarak annesi Zarife İ.'yi öldürdü. Sezgin İ. ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Sezgin İ. gözaltına alınırken, Zarife İ.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp
Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.