Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Annesini pompalı tüfekle öldürdü

Annesini pompalı tüfekle öldürdü

Giriş Tarihi: 24.7.2018
'NIN Mamak ilçesinde bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Sezgin İ., annesi Zarife İ.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre bir süre önce eşinden boşanan Sezgin İ. annesi Zarife İ.'nin yanına gitti. Burada anne ile oğlu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezgin İ. evde bulunan pompalı tüfekle ateş açarak annesi Zarife İ.'yi öldürdü. Sezgin İ. ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Sezgin İ. gözaltına alınırken, Zarife İ.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesini pompalı tüfekle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN