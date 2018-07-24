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Annesinin maaş kartını gasbeden sanığa 6 yıl hapis cezası

'da görülen davada sanık , kendini "Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir" diyerek savundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 17:10
Annesinin maaş kartını gasbeden sanığa 6 yıl hapis cezası
Antalyalya'da, yanında yaşadığı annesinin maaş kartını gasbeden sanık, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alanya 2. görülen davanın karar duruşmasına, anne ve tutuksuz yargılanan oğlu katıldı. Anne Özavcı, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. Söz verilen sanık Guçin, "Aile içinde gerçekleşmiş ufak bir tartışmadır. Benim cezalandırılmam annemin ve çocuğumun da cezalandırılması anlamına gelir. Beraatımı talep ederim." dedi. Mahkeme heyetinin 6 yıl hapis cezası verdiği sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde annesi Tezcan Özavcı'nın 31 Ocak 2018'de maaş kartını gasbettiği öne sürülen Galip Guçin hakkında "yağma" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Annesinin maaş kartını gasbeden sanığa 6 yıl hapis cezası
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