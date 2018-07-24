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'da : 6 yaralı

'ın Çine ilçesinde iki grup arasında çıkan da 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 07:33
Aydın'da kavga: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda İtalyan Köprüsü yakınındaki bir büfede yaklaşık 20 kişinin bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve cam şişelerle saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.

da O.A, F.Ö, U.T, B.Ö, E.Ö. ve S.Ö. yaralandı.

Yakınlarının yardımıyla Çine Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis tarafından kavgaya karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Aydın'da kavga: 6 yaralı
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