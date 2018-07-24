Ayı gazeteciye saldırdı

Kars Sarıkamış
'ta boz ayılar, karınlarını doyurmak için yavrularıyla birlikte ilçe çöplüğüne geldi. İhlas Haber Ajansı muhabiri Alper Yıldırım, yavru ayıları görüntülemek için aracından indi. Araç kapısını tedbir için açık bırakan Yıldırım, birden boz ayının saldırısına uğradı. Ayının koşarak üzerine geldiğini fark eden Yıldırım, son anda kendini araca attı. Aracın kapısını kapatan Yıldırım, ölümle burun buruna geldi. O anlar ise kameralara yansıdı. Haberciler ayıları görüntülemeye devam etti. Çöplerin içerisinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuran ayılar daha sonra Sarıkamış ormanlarının derinliklerde gözlerden kayboldu.