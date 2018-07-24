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'ın anne ve babası tutuklandı!

'ta kaybolan ve günlerdir arama çalışmaları devam eden 'la ilgili flaş gelişme yaşandı. Evrim Atış'ın anne ve babası sorgulanmak üzere gözlatına alınmıştı. Evrim Atış'ın anne ve babası çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklama kararından sonra yaklaşık 1 saat daha adliyede bekletilen Atış çifti ardından, jandarma eşliğinde binadan çıkarıldı. İşte ayrıntılar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 10:19
Evrim Atış'ın anne ve babası tutuklandı!

'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan 'ı (3,5) arama çalışmalarından, geride kalan 13 günde henüz sonuç alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış adliyeye sevk edildi. Anne Dilek ve baba Burhan Atış'ın adliyeye sevki sırasında ellerinin kelepçeli olması dikkati çekti. Ayrıca, daha önce sorgulanıp bırakılan Evrim'in babannesi Sati Atış da Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yeniden gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere adliye binasına getirildi.

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Evrim Atış'ın anne ve babası tutuklandı!
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