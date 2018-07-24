Evrim Atış'ın anne ve babası tutuklandı!

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmalarından, geride kalan 13 günde henüz sonuç alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Dilek ile baba Burhan Atış adliyeye sevk edildi. Anne Dilek ve baba Burhan Atış'ın adliyeye sevki sırasında ellerinin kelepçeli olması dikkati çekti. Ayrıca, daha önce sorgulanıp bırakılan Evrim'in babannesi Sati Atış da Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yeniden gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere adliye binasına getirildi.