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'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi

- karayolunda meydana gelen toprak kayması, sürücülere zor anlar yaşattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kayması anı, saniye saniye görüntülendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 06:04
Hakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi

Olay dün - karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ Köyü yakınlarından meydan geldi. Bir anda dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi. Toprak kaymasıyla birlikte büyük korku yaşadığını belirten Kaplan, "Bir anda toprağın kaydığnı gördük ve ortalık toz duman oldu. Hemen aracı durdurduk. Bu yoldan gelen ve giden araç sürücüleri de büyük panik yaşadı. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı" dedi.

Hakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi

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Hakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi
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