İstanbul'da oto hırsızlığına yönelik operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Silivri, Arnavutköy ve Eyüp'te hırsızlık amacıyla girilen evlerden alınan anahtarlarla park halindeki otomobillerin çalınması olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından, şüphelilerin çaldıkları otomobilleri Başakşehir'de bazı sitelerin otoparklarına sakladıklarını tespit edildi. Polis ekipleri, emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi'nde bir evden otomobil çaldıklarını tespit etti. Otomobille kaçmak isteyen zanlılar, polisin "dur" ihtarına uymadı. Ekipler, kaçmaya çalışan şüphelilerin içinde bulunduğu aracı, lastiklerine ateş açarak durdurdu. Araçta bulunan Vedat Y. (30) ile Doğan H. (24) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve sahte plaka ele geçirildi.

Zanlılardan asker kaçağı olan Vedat H'nin 30 suçtan kaydı bulunduğu ve 9 suçtan arandığı, Edirne Açık cezaevinden firar ettiği belirlenen Doğan H'nin ise 5 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 2 şüpheli tutuklandı.