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'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen nda 6 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 14:36
Konya'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Beyşehir- karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Y.'nin kullandığı 42 BVU 29 plakalı otomobil, Karabayat Mahallesi mevkiinde Ali S. idaresindeki 35 HC 5187 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsüyle araçlarda yolcu olarak bulunan Hüseyin S., Tülay, Kerem ve Zeynep Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerisevk edilenlen ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
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