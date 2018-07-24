KPSS soru ve cevapları açıklandı! - 2018 ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sınavı Pazar günü ülke genelinde yapıldı. Lisans düzeyinde sınava giren adaylar memur olma hayali ile sınavlarını tamamladılar. Kimine göre kolay kimine göre zor olsa da ortak düşünce sınav sorularının yeterli olduğu görüşündeydi. Adaylar sınavın sona ermesinin ardından internet üzerinden KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu aratmaya başladılar. ÖSYM bu konuyla ilgili daha önce 31 Ağustos tarihini göstermişti. Peki KPSS sonuçlarını öğrenene kadar verdikleri cevaplar üzerinden kaç net kaç puan aldıklarını öğrenmek isteyen adaylar için KPSS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusunu bu başlık altında bulabilirsiniz...

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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2018 lisans sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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