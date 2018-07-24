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Lüks daire fiyatına tayı otomobil firması aldı!

'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 71 baş safkan Arap tayı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde müzayedeyle satışa sunuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 19:12
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 71 safkan Arap tayı le usulüyle satışa sunuldu. Gökçehatun adlı 2 yaşındaki yarış tayı 370 bin liradan alıcı buldu. Karacabey Harası'nda yapılan müzayedenin en pahalı atı Gökçehatun adlı tay, 370 bin liradan CMF Reklam Otomotiv A.Ş. tarafından satın alındı. Gürdenli adlı tay 360 bin liradan Mozaik Tarım A.Ş.'ye satılırken, Egemenbey adlı tay ise 300 bin TL'den Muzaffer Can'a satıldı. En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 4 milyon 969 bin lira gelir elde etti. 71 tayın satışa sunulduğu ihalede satılmayan tay olmadı.
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Lüks daire fiyatına tayı otomobil firması aldı!
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