Marmara’da hafta sonuna kadar yağış var

Balkanlar üzerinden gelen ve hafta sonuna kadar Marmara
'nın büyük bölümünde etkili olması beklenen yağışlı hava dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul
'a giriş yaptı. Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri ve Çorlu'da ardı ardına düşen yıldırımlar geceyi aydınlatırken zaman zaman dolu yağışı da görüldü. Kınalı mevkisinde evin üzerine ağaç devrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesinde de ağılın çatısı çöktü. Çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.