Venezüella'dan İstanbul
'a gelen Alman turistin midesinden 1.5 kilo kokain çıktı. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri uçakla Atatürk Havalimanı
'na gelen 32 yaşındaki Almanya vatandaşı S.A.D.'yi şüpheli tavırları üzerine durdurdu. S.A.D.'nin valizinde ve üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak hastaneye sevk edilen
S.A.D.'nin röntgen ve MR filmlerinde midesinde 54 adet kapsülün bulunduğu belirlendi. Kapsüllerin içinde 1 kilo 350 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu uyuşturucu kuryesi S.A.D., getirildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.