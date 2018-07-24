Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Kent merkezindeki Ali Dirikoç Bulvarı'ndan gelerek, Hükümet Konağı önündeki Niğde Kavşağı'ndan U dönüş yapan Mashkura Xonruzmatova'nın kullandığı 38 AAS 268 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'ndan kavşağa giriş yapan Mehmet Dağaslanı yönetimindeki 50 EA 154 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve refüjdeki süs havuzunun bordür taşlarına çarpan 38 AAS 268 plakalı otomobil, ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Xonruzmatova ve Mehmet Dağaslanı'nın kullandığı otomobilde bulunan Sevda Dağaslanı yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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