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’de trafik sı: 2 yaralı

'deHükümet Konağı önünde meydana gelen da 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri ters dönerken, 2  araç da kullanılamaz hale geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 10:37
Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Kent merkezindeki Ali Dirikoç Bulvarı'ndan gelerek, Hükümet Konağı önündeki Kavşağı'ndan U dönüş yapan Mashkura Xonruzmatova'nın kullandığı 38 , Atatürk Bulvarı'ndan kavşağa giriş yapan yönetimindeki 50 EA 154 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve refüjdeki süs havuzunun bordür taşlarına çarpan 38 AAS 268 plakalı otomobil, ters döndü. da, otomobil sürücüsü Xonruzmatova ve Mehmet Dağaslanı'nın kullandığı otomobilde bulunan Sevda Dağaslanı yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı
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