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Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

'da otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik sında 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 16:10
Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
, 'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, (21) idaresindeki 55 AAP 609 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki 55 LU 2018 plakalı kamyonet ve 55 DN 899 plakalı otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Halil İbrahim Kapucu, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
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