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Polis sokak sokak gezip uyarıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, lara karşı sokak sokak gezerek vatandaşları uyarıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 11:05
Polis sokak sokak gezip uyarıyor
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle deniz, göl, baraj, gölet, kanal, akarsu ve su birikintilerinde artan olaylarına karşılık vatandaşları uyarıyor.

Toplum Destekli Polis ekipleri, boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Kırklareli merkez mahalle muhtarları, kıraathaneler, apartman ve site yöneticileri, esnaf ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerleri ziyaret ederek, "Suda Boğulmalara Karşı Alınacak Tedbirler, Çeken Akıntı Nedir, Boğulmamak için Neler Yapılmalı ve Suda Boğulmalarda " konulu el afişi dağıtılmak suretiyle bilgilendirmeler yapıyor.
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Polis sokak sokak gezip uyarıyor
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