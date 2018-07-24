Şehrin göbeğinde kamyon dehşeti

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İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta Çağlar K., kullandığı hafriyat kamyonuyla park halindeki otomobillere çarptıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin inceleme yaptığı esnada aynı kamyonun başka bir sokaktaki araçlara da çarptığı ihbarını alan polis, çalışma başlattı. Çağlar K. kamyonla Moda istikametine kaçmaya çalışırken bu kez park halindeki başka otomobiller ile yolda yürüyen Yasemin A. adındaki bir kadına çarptı. Sürücü kısa bir kovalamacanın ardından yakalanırken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Çağlar K. toplamda 11 araca çarptı.