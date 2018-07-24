Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, analiz çalışmaları sonucu bir kişinin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi kente getireceği bilgisine ulaştı.

Çalışma çerçevesinde TOKİ uygulama noktasında önlem alan ekipler, 22 RJ 288 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Polis ekipleri, "dur' ikazına uymayan aracı takibe aldı. Bu sırada ekipler, araçtan poşetler fırlatıldığını tespit etti.

Araç, Çevreyolu Hayrabolu yol ayrımında yakalanırken yola atılan 3 poşette 2 kilo 400 gram bonzai ile 506 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.E.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.