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30 yaşındaki kadın ortağı tarafından öldürüldü

Eyüpsultan'da 30 yaşındaki , birlikte takı dükkanı açmak ve iş kurmak için 600 bin lira aldığı iddia edilen ortağı tarafından öldürüldü.

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 09:35
30 yaşındaki kadın ortağı tarafından öldürüldü

İzmir'de yaşayan Ceylan, bir süre önce tanıştığı Hakkı D. ile ortak takı dükkânı açmaya karar verdi. İzmir'de açılacak dükkan için Hakkı D. 600 bin lira para gönderdi. Ancak dükkân bir türlü açılmadı. Hakkı D., ortağı 'a çağırdı. İkili Eyüpsultan'da bir pastanede buluştu...

BAŞINDAN VURDU

Ceylan biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra ise ikili otomobile bindi. İddiaya göre, Hakkı D., 30 yaşındaki kadını başından vurdu. Daha sonra ise hastaneye götürdü. Yoğun bakıma alınan Ceylan hayatını kaybetti. Hakkı D. gözaltına alındı.

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30 yaşındaki kadın ortağı tarafından öldürüldü
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