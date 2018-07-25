Adalar karantinada atlar Beykoz’da

Büyükada
'daki faytonlarda koşulmak üzere Anadolu'dan İstanbul
'a getirilen atların 200'ünün Adalar'a girişine izin verildi. Geri kalan 220 ata ise Adalar'ın karantina altında olduğu gerekçe gösterilerek, alınacak kan örneğinden sonra giriş izni verilebileceği söylendi. Bunun üzerine 220 at ve 30 sahibi, Beykoz Cumhuriyet Köyü'ndeki bir araziye giderek beklemeye başladı. 50 gündür bekleyen atlar korunaksız bir alanda sahipleri tarafından bakılıyor. Gece üzerlerine çiğ yağan atlar gündüz kavurucu sıcaklara maruz kalıyor. Sahipleri atlara sadece saman verirken atlar için araziye tankerle su getiriliyor. Atlara bakan 30 kişi ise yaptıkları derme çatma küçük iki baraka içinde zor şartlar altında kalıyor. Faytoncu Dursun Şenyiğit, meselenin faytonların kaldırılıp kaldırılmaması olmadığını belirterek, "Karantina nedeniyle atlarımızı Büyükada'ya sokmadılar. 200 atı alelacele içeri aldılar. Sonra bize 'Sizin atları alamayız. Gidin kendinize yer bulun. Kan örneği alacağız. Sonra sizi de Ada'ya alacağız' dediler. O gündem beri ne gelen var ne giden" dedi. Şanlıurfalı faytoncu Gökhan Ceylan ise "50 gündür burada bekletiliyoruz. Vergilerimi yatıramadım. Kredi borçlarım var ödeyemedim. İş olarak kendime çocukluğumdan beri faytonculuğu seçmişim. Üç çocuğum, iki tane üniversitede okuyan kardeşim var. Çalışıp onları okutuyorum. Biz sadece Adalar'a girmek ve çalışmak istiyoruz" dedi. Faytoncu Burhan Gürsözlü ise "Mağdur olduk. Atlarımız sıcağın altında, biz derme çatma iki barakada 30 kişi yaşıyoruz. Sizi Ada'ya alacağız deyip almadılar" diye konuştu.