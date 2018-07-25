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'da ilginç uygulama: Bulana büyük altın

Başkent 'nın turizm cenneti Çamlıdere’de taş duvarlara sprey boya ile yazı yazanlardan bıkan belediye yazıyı yazan kişileri ihbar edenlere büyük altın vereceğini açıkladı.

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 10:27
Ankara'da ilginç uygulama: Bulana büyük altın

Başkent 'nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Çamlıdere'de İlçe Belediye Başkanı Hazım Caner Can geçtiğimiz yıl ilçesine doğalgaz ve yüksekokul getirebilmek için nüfus çağrısı yaparak ikametini getirene altın hediye etmişti. Can şimdi de ilginç bir çalışma başlatarak yine dikkatleri üzerine çekti. Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ilçenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazanların kendilerine ihbar edilmesini istedi. Başkan Can duvarları boyayan kişileri kendilerine ihbar edenlere büyük altın vereceğini açıkladı.

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Ankara'da ilginç uygulama: Bulana büyük altın
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