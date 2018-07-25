Bursa'da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Yunus G. idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. Otomobil duvara çarparak durabildi. Her iki otomobilin sürücüleri ile diğer özel otomobilde bulunan 11 yaşındaki Ömer G. ve 83 yaşındaki Muhammed G. yaralandı. 4 yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar otoparka çekildi.

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