Davetsiz misafir

Yozgat
'ın Çayıralan ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Şubesi'ne giren tavuk ilgi odağı oldu. Kapıdan içeri giren ve memur Fatih Eliaçık'ın masasına çıkan tavuk yem verildikten sonra üç kez bina dışına bırakılsa da her seferinde geri döndü. Eliaçık durumu sosyal medya hesabında "Yem yardımı istemeye gelmiş" notuyla paylaştı. Gitmek istemeyen tavukla mesaiyi bitiren memur Eliaçık, "Sahibini aradık, bulamadık. Tavuğa yem verip, dışarı bıraktık. Her seferinde geri geldi. Son olarak tavuğu pazar yerine götürüp bıraktım. Bu kez gelmez dedim ama o kadar yolu kat edip yine geldi. Akşama kadar masamda yanımda durdu. Mesaiyi birlikte bitirdik. Akşam olunca onu sokağa bırakmaya vicdanım el vermedi. İşyerindeki davetsiz misafirliği evimde devam ediyor" dedi.