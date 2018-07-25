E-5 karayolunda feci motosiklet kazası

Kaza, geçtiğimiz 6 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek yolda ilerlemeye başladı. Araçların arasından geçtikten sonra diğer araçların arasından da geçmeye çalışan genç, aralığın az olduğunu görünce en sağdan devam etmek istedi. Ancak trafik nedeniyle aniden duran kamyoneti gören motosikletli, yaklaşık 90 kilometre hızla duramayarak önünde hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.