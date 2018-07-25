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E-5 karayolunda feci motosiklet kazası

E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde aniden duran trafikte direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yaklaşık 90 kilometre hızla hafif ticari araca arkadan çarptı. Sürücü hafif şekilde yaralandığı feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 11:04
E-5 karayolunda feci motosiklet kazası

Kaza, geçtiğimiz 6 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek yolda ilerlemeye başladı. Araçların arasından geçtikten sonra diğer araçların arasından da geçmeye çalışan genç, aralığın az olduğunu görünce en sağdan devam etmek istedi. Ancak trafik nedeniyle aniden duran kamyoneti gören motosikletli, yaklaşık 90 kilometre hızla duramayarak önünde hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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E-5 karayolunda feci motosiklet kazası
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