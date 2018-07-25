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Ege’de 224, Trakya’da 147 göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 25.7.2018
İZMIR'IN Dikili ilçesi Bademli Koyu önlerinde lastik botu durduran ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26'sı , 9'u Kongo, 3'ü Irak, 3'ü Gambiya, 2'si Suriye ve 2'si Gabon uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Bir başka olayda ise durdurulan lastik botta 10'u Irak, 9'u Suriye, 8'i Afgan, 4'ü Somali, 4'ü Orta Afrikalı ve 1'i Mali uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı. Karaburun ilçesinde ise kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 28'i Suriye, 13'ü Filistin ve 3'ü Gana uyruklu olmak üzere 44 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 yabancı uyruklu yakalandı. Edirne'de ise jandarma ekipleri 147 kaçak yakaladı. AA
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Ege’de 224, Trakya’da 147 göçmen yakalandı
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