Ertuğrul faciasının yaşandığı Kuşimoto'da Japon öğrencilere Türkçe dersi

Tokyo YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitünün kentteki Oshimo İlkokulu ve Kuşimoto Lisesi ile ortaklaşa yürüttüğü "Türkçe ve Türk Kültürü Eğitim Programı" kapsamında, ilk derslerin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

YEE eğitmenleri tarafından verilen ve 300 öğrencinin yer aldığı ilk derslere, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, eşi İnci Mercan, Tokyo YEE Müdürü Hüseyin Tuna ve THY Japonya Müdürü Mehmet Akay da katıldı.

Türk heyetini Türkçe sözlerle karşılayan Japon öğrenciler, geleneksel Türk kıyafetleri ile halk oyunları gösterisi sergiledi.

Mercan ve beraberindeki heyet de Japon öğrencilere lokum, Türkiye'yi tanıtan şapka ve tişörtler hediye etti.

Büyükelçi Mercan, burada yaptığı konuşmada, 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşandığı yer olan Kuşimoto'nun iki ülke tarihinde de önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, "50 mevcutlu ilkokul ve 255 mevcutlu lisede verdiğimiz dersler, Türk kültürünün tanınmasına odaklanıyor." dedi.

Büyükelçi Mercan, şehirdeki Türk tarih mirasının korunması için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ FACİASI

Japon İmparatoru Komeii'nin yeğeninin 19. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul'u ziyaretinden sonra iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için 2. Abdülhamid'in talimatları ile Ertuğrul Fırkateyni Japonya'ya iadeiziyarette bulunmuş, gemi dönüşe geçtikten bir süre sonra 18 Eylül 1890 günü mürettebatıyla Kuşimoto açıklarında batmıştı. Gemi mürettebatından 500 üzerinde denizci şehit olmuş, 69 levent kurtarılmıştı.

Olayın anısına denizden çıkarılabilen Türklerin defnedildiği bölgede Türk-Japon dostluğunu simgeleyen "Ertuğrul Şehitliği Anıtı ve Müzesi" yapılmıştı.