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Gazeteciden alkışlanacak hareket...

’un en işlek yerlerinden Caddesi’nde yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren vatandaşı dengesini kaybedip yere düşeceği sırada yakalayarak kalp masajı yapan gazeteci gurbetçinin hayata dönmesini sağladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:07
Gazeteciden alkışlanacak hareket...

Eşi ve çocuğuyla birlikte Caddesi'nde yaya olarak gezen gazeteci , bu sırada yolun karşısında aniden fenalaşıp yere düşmekte olan gurbetçi 'i fark edip hemen yanına koştu. Gurbetçi Biber'i yere düşmeden yakalayan Külekçi, yere yatırarak hemen kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil ambulans ekipleri de Mustafa Biber'e tıbbı müdahaleyi yaparak (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırdı. Burada anjiyo olan Mustafa Biber'i ziyaret eden gazeteci Ahmet Külekçi, kendisiyle sohbet ederek yaşananları anlattı. Biber'de teşekkür ederek yaptıkları için duacı olduğunu söyledi. Gazeteci Külekçi, askerde gördüğü eğitim sayesinde hastaya ilk müdahaleyi yaptığını belirterek, hastanın sağlığına kavuşmasından dolayı son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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Gazeteciden alkışlanacak hareket...
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