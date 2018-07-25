Gazeteciden alkışlanacak hareket...

Eşi ve çocuğuyla birlikte Kahramanmaraş Caddesi'nde yaya olarak gezen gazeteci Ahmet Külekçi, bu sırada yolun karşısında aniden fenalaşıp yere düşmekte olan gurbetçi Mustafa Biber'i fark edip hemen yanına koştu. Gurbetçi Biber'i yere düşmeden yakalayan Külekçi, yere yatırarak hemen kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil ambulans ekipleri de Mustafa Biber'e tıbbı müdahaleyi yaparak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırdı. Burada anjiyo olan Mustafa Biber'i ziyaret eden gazeteci Ahmet Külekçi, kendisiyle sohbet ederek yaşananları anlattı. Biber'de teşekkür ederek yaptıkları için duacı olduğunu söyledi. Gazeteci Külekçi, askerde gördüğü eğitim sayesinde hastaya ilk müdahaleyi yaptığını belirterek, hastanın sağlığına kavuşmasından dolayı son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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