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Giyim mağazasında yangın

'nın Kemer ilçesindeki giyim mağazasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 16:39
Giyim mağazasında yangın

Kısa sürede mağazadaki kıyafetlere de sıçrayan yangın büyürken, dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Atatürk Caddesi çalışmalar süresince yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı düşünülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giyim mağazasında yangın
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