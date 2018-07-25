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Hastaneye götürülen baba da öldü, oğlu ve kızı yaralı

'un Oltu ilçesinde rahatsızlanan babası 'ü (84) hastaneye götüren 'ün (50) kullandığı otomobil takla attı. da Mustafa Gürbüz öldü, sürücü Yücel Gürbüz ile ablası (53) yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:24
Hastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralı

, dün saat 22.30 sıralarında Oltu- Artvin karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Olur'un Ormanağzı köyünde yaşayan babası 'ü Oltu'daki hastaneye götürmek için yola çıkan yönetimindeki 58 EZ 091 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, baba Mustafa Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Gürbüz ile ablası yaralandı. Yaralılar, bölgesevk edilenlen ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yücel Gürbüz, ilk müdahalesinin ardından 'a sevk edildi. Otomobilin altında sıkışan Mustafa Gürbüz'ün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılark morga kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gürbüz ailesinin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

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Hastaneye götürülen baba kazada öldü, oğlu ve kızı yaralı
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