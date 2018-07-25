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'daki orman ı

'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman ına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 15:49
Hatay'daki orman yangını

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesinin Konacık Mahallesi Işıklı mevkisinde bahçe temizliği yapıldığı sırada çıktığı tahmin edilen vatandaşların müdahalesiyle söndürülemeyince yardım istendi. Alevlerin ormanlık alana sıçramasıyla hızla büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 30 arazöz, 10 su tankı, dozer ve çok yangın söndürme personeli ile havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Hatay'daki orman yangını
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