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Hisseleri devretti, boşandı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Hisseleri devretti, boşandı
Dünyaca ünlü tekstil firması 'i Türkiye'ye getiren moda tasarımcısı (38), iş adamı eşi Baki Süslüer'den (40) geçen hafta "evlilik birliğinini temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşandı. 9 yıllık evli çiftin müşterek çocuğunun velayeti anneye verildi. Protokole göre davalı Zelia Kaçar Süslüer, Alin Moda Tasarım şirketi ile Sagaza Madrid'deki tescilli marka haklarının yüzde 49'unu Baki Süslüer'e devretmeyi kabul etti. Taraflar, birbirlerinden tazminat talep etmedi.
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Hisseleri devretti, boşandı
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