Hisseleri devretti, boşandı

Dünyaca ünlü tekstil firması Sagaza Madrid
'i Türkiye'ye getiren moda tasarımcısı Zelia Kaçar Süslüer
(38), iş adamı eşi Baki Süslüer'den (40) geçen hafta "evlilik birliğinini temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşandı. 9 yıllık evli çiftin müşterek çocuğunun velayeti anneye verildi. Protokole göre davalı Zelia Kaçar Süslüer, Alin Moda Tasarım şirketi ile Sagaza Madrid'deki tescilli marka haklarının yüzde 49'unu Baki Süslüer'e devretmeyi kabul etti. Taraflar, birbirlerinden tazminat talep etmedi.