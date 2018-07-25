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de 2 lira yüzünden 2 kardeş bıçaklandı

'un İlkadım ilçesinde, de 2 lira yüzünden çıkan kavgada (25) ve kardeşi (19) bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 19:27
İnternet kafede 2 lira yüzünden 2 kardeş bıçaklandı

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki de meydana geldi. İddiaya göre, S. (19); kafede karşılaştığı ile kardeşi 'den 2 lira istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zafer Tuğrap S.; ağabey ve kardeşini darbettiği sırada kavgaya arkadaşı E.G. (17) de karıştı. E.G., 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı.
Yaralanan Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir, olay yerine çağrılan ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, kaçan E.G. ile arkadaşı Zafer Tuğrap S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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İnternet kafede 2 lira yüzünden 2 kardeş bıçaklandı
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