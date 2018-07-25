Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da sağanak yağış metro seferlerini aksattı

'da sağanak yağış metro seferlerini aksattı

'da sağanak yağış nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 16:58
İstanbul'da sağanak yağış metro seferlerini aksattı

Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Bayrampaşa Metro İstasyonu'nda inen yolcular, metro çıkışında kalabalığa neden oldu. İETT otobüsleri yolda kalanları ücretsiz taşırken, aralarında havalimanından gelen turistlerin de olduğu çok sayıda yolcu ise dolmuş ve taksilere akın etti. Metrodan inen Şükrü Cengiz, "Aksaray'a gidecektim ama burada indirdiler. Bize metroyu su bastığı ve otobüslerle gideceğimiz söylendi" dedi. Öte yandan Bayrampaşa-Havalimanı metro seferleri devam ediyor.

ARAÇLAR DA MAHSUR KALDI

Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun tahliyesi yapıldı. Mahsur kalan araçlar daha sonra su birikintisinden çekilerek kurtarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da sağanak yağış metro seferlerini aksattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN