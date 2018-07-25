İstanbul'da sağanak yağış metro seferlerini aksattı

Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durdu. Bayrampaşa Metro İstasyonu'nda inen yolcular, metro çıkışında kalabalığa neden oldu. İETT otobüsleri yolda kalanları ücretsiz taşırken, aralarında havalimanından gelen turistlerin de olduğu çok sayıda yolcu ise dolmuş ve taksilere akın etti. Metrodan inen Şükrü Cengiz, "Aksaray'a gidecektim ama burada indirdiler. Bize metroyu su bastığı ve otobüslerle gideceğimiz söylendi" dedi. Öte yandan Bayrampaşa-Havalimanı metro seferleri devam ediyor.

ARAÇLAR DA MAHSUR KALDI

Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun tahliyesi yapıldı. Mahsur kalan araçlar daha sonra su birikintisinden çekilerek kurtarıldı.