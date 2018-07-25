Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’dan sonra şiddetli yağış Trakya’yı da etkisi altına aldı

’dan sonra şiddetli yağış Trakya’yı da etkisi altına aldı

’da hayatı felç eden yağmur, Tekirdağ’da da akşam saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur sokakları göle çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da da akşam saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle şehir içi ulaşımda aksamalar meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran yağmurdan vatandaşlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 18:48
İstanbul’dan sonra şiddetli yağış Trakya’yı da etkisi altına aldı

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bazı caddeler adeta göle döndü. İş çıkışı bastıran yağmur araçlarıyla evlerine giden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı araçlar suyun içinde mahsur kalırken, hazırda bekleyen su basan bölgelerde suları tahliye ve temizleme çalışması başlattı. Kentteki birçok kavşak ve köprü ise ani su basmasına karşı ekiplerce trafiğe kapatıldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelerde, "Önümüzdeki 1 saatlik periyotta Tekirdağ il merkezindeki gök gürültülü ların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için TESKİ ve itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’dan sonra şiddetli yağış Trakya’yı da etkisi altına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN