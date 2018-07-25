Kayıp Evrim Atış'la ilgili flaş gelişme...

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan Evrim'in annesi Dilek Atış ile babası Burhan Atış 4 gün süren gözaltı süresinin ardından Turhal Adliyesinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Zile Cezaevine gönderilmişti. Zile Ağır Ceza Mahkemesine aile tarafından tutuklama kararına yapılan itiraz üst mahkemece reddedildi.

DOSYAYA GİZLİLİK KARARI VERİLDİ!

Öte yandan anne Dilek Atış'ın savcılıkta ifadesini değiştirdiği, baba Burhan Atış'ın da çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi. Dosyaya Turhal Başsavcılığı tarafından gizlilik kararı verildiği öğrenildi.