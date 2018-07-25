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Kiraladıkları gaspçı kendilerini de vurdu

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018
Kiraladıkları gaspçı kendilerini de vurdu
Şişli'de 3 arkadaşın kendi arkadaşlarını gasp etme planı kanlı bitti. Arkadaşlarını gasp etmesi için tuttukları tetikçi, kendilerini de vurup 500 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı. 4 kişilik arkadaş grubundan reklamcı E.Y.'nin (28) bir şirketten 500 bin TL alacağı karşılığında çek edindiğini öğrenen arkadaşları parayı almak için plan yaptı. O.Ö., Ö.G. ve Y.A. gasp yapması için bir tetikçi tuttu. 20 Temmuz'da E.Y. ile Y.A. bir bankadan parayı çektikten kısa süre sonra, kiralık gaspçı yollarını kesti. E.Y.'yi göğsünden. Y.A.'yı (36) da başından vuran şüpheli, para dolu çantayla kayıplara karıştı. O.Ö. hastane ziyaretinde, Ö.G. de evinde yakalandı. Üç arkadaş adliyeye sevk edildi. 2011'de polise el bombası atmaktan aranması bulunan kiralık gaspçı ise aranıyor.
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Kiraladıkları gaspçı kendilerini de vurdu
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