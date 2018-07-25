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ta geçti, ortalık savaş alanına döndü

'nın Karacabey ilçesinde ta geçen kamyonet otomobili biçti. 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 14:52
Kırmızı ışıkta geçti, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, - kara yolunda önündeki kavşakta meydana geldi. Çanakkale istikametinden Bursa'ya doğru seyreden sebze ve meyve yüklü 17 NG 799 plakalı kamyonet, hastane önündeki kavşakta yanan ta durmayarak yoluna devam etti. Bu sırada Devlet Hastanesi istikametinden ilçe merkezine seyreden 16 SPM 54 plakalı otomobil ile çarpışması neticesinde ortalık savaş alanına döndü.
16 bulunan sürücü Selahattin Elbüken (50) ile annesi Sabire Elbüken (70) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatî tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada kavşakta bulunan sinyalizasyon direği çarpmanın şiddetiyle devrilen trafik ışıkları yolla saçılırken, otomobil kullanılamaz hâle geldi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü kayıplara karıştı. Kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.

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Kırmızı ışıkta geçti, ortalık savaş alanına döndü
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