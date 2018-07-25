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Kontrolden çıkan otomobil can aldı

’in Tarsus ilçesinde lastiğinin sı nedeni ile kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma lambasına çarparak hurdaya dönerken, araçta bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 14:47
Kontrolden çıkan otomobil can aldı

, ilçe merkezinden geçen D-400 karayolunda meydana geldi. yönünden gelen 33 EMN 46 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada sağ arka lastiğinin patladı. nın etkisi ile kontrolde çıkan araç, yolun orta kısmındaki refujde bulunan aydınlatma lambasına çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, 19 yaşındaki Samet Ataş hayatını kaybetti. Araçta sıkışarak yaralanan ve , olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, Mithat Balcı ile Nurettin Bartan'ı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma sürerken, aracın kimin kullandığının ise belirlemeye çalışılıyor.

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Kontrolden çıkan otomobil can aldı
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