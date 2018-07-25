Kontrolden çıkan otomobil can aldı

Kaza, ilçe merkezinden geçen D-400 karayolunda meydana geldi. Adana yönünden gelen 33 EMN 46 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada sağ arka lastiğinin patladı. Patlamanın etkisi ile kontrolde çıkan araç, yolun orta kısmındaki refujde bulunan aydınlatma lambasına çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, 19 yaşındaki Samet Ataş hayatını kaybetti. Araçta sıkışarak yaralanan Mithat Balcı ve Nurettin Bartan, olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, Mithat Balcı ile Nurettin Bartan'ı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürerken, aracın kimin kullandığının ise belirlemeye çalışılıyor.

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