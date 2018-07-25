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soru ve cevapları açıklandı! 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarih...

Binlerce öğrenci Lisans düzeyindeki na Pazar günü girdiler. Tamamlanan sınav sonrası herkes yaptığı netlerin ne kadar olduğuna bakmak için üzerinden soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? sorusunun cevabını aramaya başladılar. , nı adayların erişimine sundu. ÖSYM'den gelen açıklama doğrultusunda KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.7.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 01:55
KPSS soru ve cevapları açıklandı! 2018 ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarih...

sınavı Pazar günü ülke genelinde yapıldı. Lisans düzeyinde sınava giren adaylar memur olma hayali ile sınavlarını tamamladılar. Kimine göre kolay kimine göre zor olsa da ortak düşünce sınav sorularının yeterli olduğu görüşündeydi. Adaylar sınavın sona ermesinin ardından üzerinden KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu aratmaya başladılar. bu konuyla ilgili daha önce 31 Ağustos tarihini göstermişti. Peki KPSS sonuçlarını öğrenene kadar verdikleri cevaplar üzerinden kaç net kaç puan aldıklarını öğrenmek isteyen adaylar için ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusunu bu başlık altında bulabilirsiniz...

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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

lisans sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS sınav sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS soru ve cevapları açıklandı! 2018 ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarih...
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